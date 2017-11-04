Первый поезд по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс опередил график на 10 часов

2017-11-04 18:38 | www.apa.az | 4

Первый состав, проследовавший по железной дороге Баку-Тбилиси-Джейхан (БТК), прибыл в турецкий город Мерсин на 10 часов раньше графика.

Как сообщает АПА-Экономикс, среди встречавших поезд находился директор «TCDD Taşımacılık A.Ş.» Вейси Курт. «Поезд отбыл из Баку 75 часов назад. По нашим планам, он должен был прибыть в Мерсин за 80 часов. Однако график был опережен на 10 часов», - сказал он.

Раннее АПА-Экономикс сообщал, что в Карс прибыл первый поезд по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.