Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли более десяти человек

2017-11-04 18:48 | www.trend.az | 4

Обрушившийся на центральные провинции Вьетнама в субботу тайфун унес жизни 11 человек, многие пропали без вести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.



По данным агентства, сильный ветер повредил рекламные конструкции на ключевых дорогах вдоль одного из пляжей вьетнамского города Дананг, где с 6 по 11 ноября запланировано проведение саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее сообщалось, что саммит АТЭС намерены посетить президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, а также многие другие мировые лидеры.

Агентство отмечает, что местные власти разработали несколько планов по обеспечению безопасности участников саммита на случай тайфуна, наводнения и цунами.

По данным метеорологов, тайфун пройдет через Вьетнам и достигнет южных провинций Камбоджи к вечеру субботы. При этом еще несколько дней в центральном регионе страны могут наблюдаться дожди и ветер.