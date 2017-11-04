Основатель Amazon за неделю продал акции компании на 1,1 млрд долларов

2017-11-04 18:55 | www.apa.az | 3

Генеральный директор и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос за неделю продал 1 млн акций компании за $1,1 млрд.

Как сообщает АПА со ссылкой на Bloomberg, миллиардер периодически продает акции компании на протяжении последних шести лет. Последняя подобная сделка была закрыта в мае. Тогда за 1 млн акций Безосу удалось выручить $940,7 млн. Сейчас у него остается около 80 млн акций (16,4%) Amazon. Он по-прежнему крупнейший акционер ритейлера.

Джефф Безос 28 октября стал богатейшим человеком мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $93,1 млрд.

Куда будут направлены средства, не сообщается. Как напоминает агентство, в апреле Безос говорил, что будет продавать акции Amazon примерно на $1 млрд в год и вкладывать вырученные средства в свой космический проект - компанию Blue Origin LLC. The Verge отмечает, что у Безоса нет публичных благотворительных фондов, как у соучредителя Microsoft Билла Гейтса или основателя FacebookМарка Цукерберга. Однако Безос давал понять, что хочет активнее участвовать в благотворительной деятельности: в июне он попросил своих подписчиков в Twitter помочь ему уйти подходящие проекты. Издание предположило, что руководитель Amazon также может вложить средства в газету The Washington Post, которой он владеет с 2013 г.