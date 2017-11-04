Türkiye-Almanya arasında kritik görüşme!

2017-11-04 19:01 | www.trend.az | 0

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Antalya'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Gabriel, görüşmede, Türkiye-Almaya arasındaki konuları ve karşılıklı beklentileri değerlendirdi.

Çavuşoğlu da görüşme için sosyal medya hesabı Twitter'da "Ülkelerimiz arasındaki zorlu konuları ve beklentilerimizi konuştuk" dedi.