В части ВС Армении в Нагорном Карабахе произошел взрыв, есть погибший и раненые

2017-11-04 19:26 | www.apa.az | 6

В военной части ВС Армении в Карабахе произошел взрыв, есть погибший и раненые.

Как передает АПА со ссылкой на NEWS.am, сегодня около 12:10 часов в военной части на северо-восточном направлении оккупированного Арменией нагорно-карабахского региона Азербайджана взорвалась противотанковая граната. Военнослужащий Армии обороны Грант Мангасарян (1997 г.р) погиб. Военнослужащие Геворк Хюснунц и Сергей Алумян получили осколочные ранения.

Обстоятельства происшедшего выясняются.