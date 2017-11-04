На Урале инвалид расчленил двух женщин и умер

2017-11-04 19:22 | www.oxu.az | 4

Мужчина, состоящий на учете в психиатрическом диспансере, расправился с двумя женщинами в поселке Кедровка Свердловской области.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел около полудня прямо в магазине возле железнодорожной станции, после чего мужчина скончался поблизости от места преступления в момент задержания полицией.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, прохожие пытались задержать злоумышленника, вооруженного окровавленным ножом, но обезвредить его удалось наряду ГИБДД, патрулировавшему окрестности. После того, как полицейские убрали мужчину с проезжей части, у него случился эпилептический припадок. Убийца скончался на месте до приезда скорой и оперативников.

Первой жертвой 45-летнего психопата, приехавшего в Кедровку в гости к матери, стала 57-летняя сотрудница железнодорожного магазина «Фортуна». По предварительным данным, убийца отрезал жертве грудь, вырезал живот и снял скальп. Вторую жертву, зашедшую в магазин через несколько минут после расправы над первой, он настиг в на выходе из магазина, и также жестоко убил ее ножом.

На месте работают криминалисты и специалисты СК, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Э.А.

