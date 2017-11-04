Самые влиятельные женщины мира

2017-11-04 19:51 | www.oxu.az | 4

Американские певицы Бейонсе и Тейлор Свифт вошли в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Бейонсе занимает 50-ю строчку рейтинга, Свифт на 85 месте.

Первое место заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Второе — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. На третьей строчке — супруга основателя компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда Гейтс.

Ранее сообщалось, что состояние Бейонсе и Jay Z превысило 1 млрд долларов.

A.C.

