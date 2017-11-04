Российские бомбардировщики нанесли удары по ИГИЛ – ВИДЕО

2017-11-04 20:00 | www.oxu.az | 4

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, сообщило Минобороны России.

Как передает Oxu.Az, бомбардировщики взлетели с территории России и, совершив перелет над Ираком и Ираном, нанесли групповой авиационный удар в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор.

"Целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГ*. Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов", — отметили в ведомстве.

Над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождали экипажи истребителей Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. После выполнения задачи все российские машины вернулись в места постоянной дислокации.

Э.А.

