Патти Остин обратилась к своим поклонникам в Азербайджане

2017-11-04 20:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Известная американская джазовая певица Патти Остин обратилась к своим поклонникам на своей странице в Facebook.

"Привет, Баку. Приглашаю на мое первое шоу 15 ноября в Центре Гейдара Алиева в Баку", - написала певица на своей официальной странице в Facebook.



Отметим, что лауреат премии "Грэмми" Патти Остин выступает в Баку впервые. Концерт пройдет 15 ноября центре Гейдара Алиева. Начало концерта 20:00.



Певица представит свой альбом «For Ella», посвященный памяти всемирно известной джазовой певицы, легендарной Эллы Фитцджеральд. Ее концерт в Баку будет посвящен 100-летию «первой леди джаза».