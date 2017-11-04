В ЮНЕСКО будет отмечен юбилей азербайджанского композитора

2017-11-04 20:59 | www.oxu.az | 4

В рамках проходившей в Париже 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО принят список юбилеев структуры на 2018-2019 годы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в представленный Исполнительным советом ЮНЕСКО список юбилеев странами-членами были выдвинуты 48 предложений.

Азербайджанской стороной было предложено отметить 100-летние юбилеи гениального композитора Кара Караева и Бакинского государственного университета.

Эти предложения были приняты Генеральной конференцией. Таким образом, при поддержке ЮНЕСКО в Париже будут отмечены 100-летние юбилеи композитора Кара Караева в 2018 году и Бакинского государственного университета в 2019 году.

Кроме того, Азербайджан присоединился к выдвинутому Исламской Республики Иран предложению о проведении 850-летия начала творчества великого поэта и философа Востока, уроженца Азербайджана Шихабуддина Яхьи Сухраварди.

Э.А.

