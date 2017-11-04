У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

2017-11-04 21:03 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане у берегов островного государства Тонга, где ранее произошло более мощное землетрясение магнитудой 6,9, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).



Новое землетрясение было зафиксировано в 4.24 воскресенья по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 95 км к северо-востоку от населенного пункта Хихифо. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.