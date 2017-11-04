В Кремле назвали темы возможной встречи Путина и Трампа

2017-11-04 21:23 | www.apa.az | 5

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможные темы, которые могут обсудить лидеры России и США на встрече на полях саммита АТЭС.

По словам Пескова, у Владимира Путина и Дональда Трампа есть много тем для обсуждения, поэтому в общих интересах, "чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, одной из тем, которая сейчас согласовывается, пресс-секретарь назвал урегулирование в Сирии. Он отметил, что в последнее время в этой сфере произошло много позитивного.

"Но это требует совместных усилий для вывода ее на новый качественный уровень в плане урегулирования. Все это требует так или иначе взаимодействия", — сказал Песков.

Журналисты спросили у пресс-секретаря будут ли Путин и Трамп обсуждать северокорейскую проблему, на что пресс-секретарь ответил, что это "с большой долей уверенности можно предположить".

При этом он добавил, что никакого сотрудничества между Россией и США в этом вопросе нет. "Только обмен мнениями эпизодически", — пояснил Песков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским лидером на полях саммита АТЭС, который пройдет с 6 по 11 ноября во Вьетнаме. В Кремле заявляли, что эта встреча действительно согласовывается.