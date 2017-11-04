В США мужчина захватил магазин и устроил перестрелку с полицией

2017-11-04 21:47 | www.apa.az | 4

В американском городе Биллингс, штат Монтана, неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из магазинов и открыл огонь по прибывшей на место полиции. Как передает АПА передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал KTVQ.

Инцидент произошел еще ночью 4 ноября. Вооруженный мужчина въехал в здание магазина на своем автомобиле, после чего на место приехал наряд полиции. Тогда мужчина открыл огонь, попав по полицейскому автомобилю.

По данным телеканала, перед этим мужчину выдворили из другого магазина, где он пытался украсть огнестрельное оружие.

Спустя несколько часов на месте послышался мощный хлопок. Впоследствии выяснилось, что мужчина кинул светошумовую гранату.

Полицейские оцепили здание магазина и большую территорию вокруг него. Они также продолжают вести с ним переговоры.