Во Флориде полиция застрелила мужчину, который совершил наезд на полицейского

2017-11-04 22:20 | www.trend.az | 5

Сотрудники правоохранительных органов в городе Порт-Орандж (штат Флорида) застрелили мужчину, который совершил наезд на одного из стражей порядка и открыл огонь по его коллегам, передает ТАСС. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на начальника местного полицейского управления.

Отмечается, что инцидент имел место ночью с пятницы на субботу. Наезд совершил 53-летний Роберт Пауэлл. Пострадавший полицейский получил незначительные травмы.

После этого трое стражей порядка начали погоню за Пауэллом. Когда правоохранители его настигли, мужчина открыл по ним огонь. Пауэлл был убит в перестрелке. Информации о его мотивах пока не поступало.

Во вторник выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, находясь за рулем пикапа, целенаправленно задавил в Нью-Йорке восемь человек. Он был ранен и арестован. Следствие считает, что мужчина действовал в интересах террористической группировки "Исламское государство".