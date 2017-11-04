Страшно красивые: какие костюмы на Хеллоуин выбрали звезды? – ФОТО

2017-11-04 22:24 | www.oxu.az | 4
31 октября традиционно празднуется канун Дня всех святых или, как его чаще называют, Хеллоуин. Несмотря на то что в этом году дата выпала на разгар рабочей недели, звезды и их семьи не смогли лечь спать, не повеселившись в оригинальных костюмах на вечеринках. Конечно же, мировые знаменитости и даже политики поделились впечатлениями в социальных сетях, предоставив нам отличную возможность оценить их наряды.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Что ж, дресс-код вечеринок на Хеллоуин соблюли все, а разнообразие образов просто поражает. В кого только не переодевались звезды! В животных, герев из комиксов, сериалов, фильмов, в еду! Однако больше всего удивил своей оригинальностью старший сын Трампа, Дональд-младший, который переоделся в... своего отца. А ответственнее всех подошла к вопросу, как обычно, Хайди Клум: она предстала в образе оборотня из клипа Майкла Джексона на песню Thriller.
Мы собрали в нашей подборке самые смешные и интересные костюмы знаменитостей.
Хайди Клум
Холли Берри
Джастин Трюдо с семьей
Зейн Малик и Джиджи Хадид
Николь Шерзингер
Джессика Симпсон
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с сыном Сайласом
Селин Дион с детьми
Жизель Бундхен и Том Брэди
Пинк с семьей
Дональд Трамп-младший с детьми
Эмбер Херд с подругами
Клаудия Шиффер
Ирина Шейк