Шарапова обвиняется в причастности к мошенничеству

2017-11-04 22:41 | www.oxu.az | 5

Российская теннисистка Мария Шарапова стала одним из ответчиков в деле о мошенничестве в индийском городе Гуруграм.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, всё дело в сотрудничестве между именитой спортсменкой и местной компанией. В 2012-13 годах Шарапова была лицом проекта элитного жилищного комплекса Homestead, её изображения использовались в рекламе, и она лично несколько раз приезжала в Индию для встреч с потенциальными покупателями.

Одна из них, 44-летняя Бавана Агарвал, и обратилась в суд с жалобой на застройщиков, которые не выполнили своих обязательств. Обещанное к 2016 году до сих пор не построено, строительство даже не началось, при этом деньги в проект вложили 1500 человек.

Сама Агарвал, как и многие, заинтересовалась предложением именно из-за Шараповой, которая с рекламы обещала, что на территории комплекса будет теннисная школа и магазины спортивной одежды.

«Шарапова не только активно пропагандировала мошенническую деятельность обвиняемого, но и поддержала проект в глазах широкой общественности. Следовательно, она часть этого преступного сговора», — приводит слова Баваны Агарвал Times of India.

Суд постановил, что полиция должна начать расследование данного дела.

Э.А.

