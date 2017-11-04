Холифилд обвинил братьев Кличко в подмене бокса сеансами обнимашек

2017-11-04 23:20 | www.oxu.az | 4

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что с приходом братьев Виталия и Владимира Кличко тяжелая весовая категория стала терять интерес зрителей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, слова спортсмена приводит Boxingscene.

«Тяжелый вес изменился с приходом Кличко. Теперь судьи оценивают сеансы обнимашек вместо боев. Боксер выходит на ринг, чтобы наносить удары, но в определенный момент все скатывается в объятия. Я не понимаю, как бойцы, которые только обнимали своих соперников, побеждали в поединках, не нанося ударов. Эта категория теряла интерес из-за недостатка зрелищности, но сейчас все меняется», — сказал Холифилд.

Владимир Кличко в последний раз выходил на ринг в апреле 2017 года — тогда он проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. В августе он объявил о завершении карьеры. За профессиональную карьеру боксер одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. С 2006 года Кличко-младший удерживал мировые титулы, пока не потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.

Виталий Кличко последний бой на профессиональном ринге провел в сентябре 2012 года. Всего в его активе 45 побед (41 — нокаутом) и два поражения.В декабре 2013 года он добровольно отказался от принадлежавшего ему чемпионского титула WBC, так как сконцентрировался на политической карьере. С июня 2014-го занимает должность мэра Киева.

Холифилд — единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе. Также боксеру удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях — первой тяжелой и тяжелой.

Э.А.

