В Афганистане погиб американский военный

2017-11-04 23:39 | www.apa.az | 4

Американский военнослужащий скончался в субботу от ран в Афганистане. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил штаб Вооруженных сил США в этой стране.

"Один американский военнослужащий скончался от ран, полученных при проведении (военных) операций в провинции Логар", — говорится в заявлении, размещенном на странице штаба в соцсети Facebook.

На прошлой неделе сообщалось, что в Афганистане погиб военный НАТО при крушении вертолета на востоке страны в провинции Логар. Ранения получили еще шесть членов экипажа, все они госпитализированы. По данным НАТО, вертолет не был сбит противником.

АФганские силовики на прошлой неделе проводили военные операции при поддержке авиации и артиллерии в 12 провинциях Афганистана, в том числе в провинции Логар, где им удалось ликвидировать 27 боевиков радикального движения "Талибан".

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.