В Дюссельдорфе произошли столкновения курдов с полицией

2017-11-05 00:23 | www.apa.az | 5

Демонстрация курдов в немецком Дюссельдорфе в субботу обернулась столкновениями с полицией и задержаниям. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет журнал Spiegel.

Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия, столицей которой является Дюссельдорф, накануне заключил, что протестующим запрещено демонстрировать флаги и баннеры с изображением лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана. РПК была признана террористической организацией в Германии, Евросоюзе и Турции.

Несмотря на запрет, демонстранты вышли на улицы с портретами Оджалана. Как сообщила представительница полиции, власти объявили о завершении демонстрации. После этого протестующие начали забрасывать правоохранителей разными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Несколько демонстрантов были задержаны, их число не уточняется.

В середине сентября курдская демонстрация прошла в Кельне. В связи с этой акцией посол Германии в Анкаре был вызван в МИД. Турецкое внешнеполитическое ведомство "решительно осудило разрешение, выданное немецкими властями на организацию ответвлением РПК мероприятия в Кельне 16 сентября и на пропаганду терроризма".