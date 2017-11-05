В Баку девушка нанесла топором тяжелые травмы отцу

2017-11-05 00:55 | www.apa.az | 4

Жительница Баку нанесла топором тяжелые травмы родному отцу. Как сообщает АПА, инцидент произошел в одном из домов по улице Джафара Хандана в 8-м микрорайоне, на территории Бинагадинского района столицы. По сообщению, девушка на почве семейного конфликта нанесла тяжелые травмы в область головы отца – Салхаки Джамшида Азад оглу 1956 г.р. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в горбольницу №1.

Преступница, имя которой пока не разглашается, задержана сотрудниками Бинагадинского РУП.

По факту ведется расследование.