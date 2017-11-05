Саудовская Аравия сбила баллистическую ракету над Эр-Риядом

2017-11-05 01:58 | www.apa.az | 4

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету на северо-востоке Эр-Рияда. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает "Аль-Арабия".

По данным телеканала, ракету запустили повстанцы с территории Йемена.

Отмечается, что атаку удалось своевременно отразить, пострадавших среди населения нет. Международный аэропорт в Эр-Рияде работает в штатном режиме.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники ранее сообщал, что ракетные войска Йемена и национального ополчения заявили об успешном поражении цели в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде.

"Мы в очередной раз доказали, что столицы наших врагов не защищены от наших ракет", — написал в Twitter официальный спикер йеменского движения "Ансар Аллах" Мохаммад Абед Ас-Салям.