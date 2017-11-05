Трамп начинает свой официальный визит в Японию

2017-11-05 02:02 | www.trend.az | 4

Ядерные амбиции Пхеньяна и улаживание торговых споров с рядом азиатских партнеров - главные пункты в повестке дня президента США Дональда Трампа, начинающего в воскресенье с визита в Японию свое первое турне в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), передает ТАСС.

В Японии он проведет переговоры с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Программа его пребывания также включает прием у императора Акихито и императрицы Митико. Кроме того, президент США и японский премьер встретятся с членами Ассоциации семей японцев, похищенных северокорейскими агентами.

Визит продлится до 7 ноября, после чего американский лидер отправится в Республику Корея (РК).