В США убит мужчина, устроивший перестрелку с полицией - ОБНОВЛЕНО

2017-11-05 02:57 | www.apa.az | 5

Полиция ликвидировала вооруженного мужчину, который забаррикадировался в субботу в магазине в американском городе Биллингс в штате Монтана и почти 10 часов просидел там, отстреливаясь от правоохранителей, пишет издание Billings Gazette.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что переговорщики несколько раз пытались договориться с мужчиной. Однако, по данным издания, злоумышленник попробовал выйти из здания, нацелив винтовку на полицейских. Один из них выстрелил, заставив мужчину вновь скрыться внутри. После новых попыток найти компромисс он снова показался на выходе из магазина, затем последовала перестрелка.

По информации издания, когда звуки выстрелов стихли, полиция с помощью камер увидела, что мужчина не двигается. Позднее в здание вошли спецназовцы, которые и констатировали смерть злоумышленника.

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В американском городе Биллингс, штат Монтана, неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из магазинов и открыл огонь по прибывшей на место полиции. Как передает АПА передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал KTVQ.

Инцидент произошел еще ночью 4 ноября. Вооруженный мужчина въехал в здание магазина на своем автомобиле, после чего на место приехал наряд полиции. Тогда мужчина открыл огонь, попав по полицейскому автомобилю.

По данным телеканала, перед этим мужчину выдворили из другого магазина, где он пытался украсть огнестрельное оружие.

Спустя несколько часов на месте послышался мощный хлопок. Впоследствии выяснилось, что мужчина кинул светошумовую гранату.

Полицейские оцепили здание магазина и большую территорию вокруг него. Они также продолжают вести с ним переговоры.