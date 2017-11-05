В Саудовской Аравии по обвинению в коррупции задержали 11 принцев

2017-11-05 03:33 | www.apa.az | 5

Созданный во главе с наследным принцем Саудовской Аравии комитет по борьбе с коррупцией распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства королевства. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия".

Саудовский новостной портал "Аджиль" сообщил в свою очередь, что один из членов правящей семьи задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой принц — за заключение несуществующих сделок, а еще один принц — по обвинению в причастности к отмыванию денег.

В субботу король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о создании Высшего комитета по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом.