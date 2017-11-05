Израиль начинает крупнейшие в своей истории международные учения ВВС

2017-11-05 04:23 | www.apa.az | 5

Израильские военные начинают в воскресенье крупнейшие в истории страны авиационные учения с участием семи зарубежных делегаций. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Своих представителей на маневры "Голубой флаг", которые продлятся до 16 ноября, присылают военно-воздушные силы Германии, Греции, Индии, Италии, Польши, США и Франции.

"Это самые крупные международные авиационные учения, которые когда-либо проводились в Израиле. Они имеют большое значение для ВВС Израиля, Армии обороны Израиля и Государства Израиль", — сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что иностранные делегации прибывают со своими самолетами и разместятся на авиабазе "Увда", недалеко от южного курортного города Эйлата.

"В учениях принимают участие свыше тысячи летчиков, представителей технического и административного персонала", — сообщила армейская пресс-служба.

Военные добавили, что приняли меры к тому, чтобы минимизировать влияние учений на гражданское авиасообщение с Эйлатом.