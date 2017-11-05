В Германии при столкновениях с курдами пострадали не менее 15 полицейских - ОБНОВЛЕНО

2017-11-05 05:45 | www.apa.az | 5

По меньшей мере 15 правоохранителей пострадали в ходе столкновений с курдскими демонстрантами в немецком Дюссельдорфе, трое из них получили тяжелые ранения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на представительницу полиции.

Демонстрация курдов, прошедшая в Дюссельдорфе в субботу, обернулась беспорядками и задержаниями. Протестующие проигнорировали запрет властей на демонстрацию флагов и баннеров с изображением Абдуллы Оджалана — лидера Рабочей партии Курдистана (РПК), которая была признана террористической организацией в Германии, Евросоюзе и Турции.

Власти объявили о завершении демонстрации, после чего протестующие начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Трое демонстрантов пострадали, некоторые были задержаны — их число не уточняется.

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Демонстрация курдов в немецком Дюссельдорфе в субботу обернулась столкновениями с полицией и задержаниям. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет журнал Spiegel.

Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия, столицей которой является Дюссельдорф, накануне заключил, что протестующим запрещено демонстрировать флаги и баннеры с изображением лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана. РПК была признана террористической организацией в Германии, Евросоюзе и Турции.

Несмотря на запрет, демонстранты вышли на улицы с портретами Оджалана. Как сообщила представительница полиции, власти объявили о завершении демонстрации. После этого протестующие начали забрасывать правоохранителей разными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Несколько демонстрантов были задержаны, их число не уточняется.

В середине сентября курдская демонстрация прошла в Кельне. В связи с этой акцией посол Германии в Анкаре был вызван в МИД. Турецкое внешнеполитическое ведомство "решительно осудило разрешение, выданное немецкими властями на организацию ответвлением РПК мероприятия в Кельне 16 сентября и на пропаганду терроризма".