Дональд Трамп назвал основные вопросы азиатского турне

2017-11-05 05:15 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу о планах обсудить торговые вопросы в ходе своего азиатского турне, передает РИА Новости.



"Мы будем очень сфокусированы на КНДР. Но также очень большое наше внимание будет сосредоточено на вопросах честной торговли. Это очень важно для меня", - сказал он по пути в Токио сопровождающим его журналистам, которые распространили стенограмму брифинга по специальной пресс-рассылке.

Президент США в воскресенье прибудет в Японию, 6-7 ноября - в Южную Корею, в среду - в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне президент США 12-14 ноября на Филиппинах.