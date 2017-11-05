Президент США назвал основные вопросы азиатского турне

2017-11-05 07:27 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу о планах обсудить торговые вопросы в ходе своего азиатского турне, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем очень сфокусированы на КНДР. Но также очень большое наше внимание будет сосредоточено на вопросах честной торговли. Это очень важно для меня", — сказал он по пути в Токио сопровождающим его журналистам, которые распространили стенограмму брифинга по специальной пресс-рассылке.

Президент США в воскресенье прибудет в Японию, 6-7 ноября — в Южную Корею, в среду — в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне президент США 12-14 ноября на Филиппинах.