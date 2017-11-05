МОТ предлагает Азербайджану усилить деятельность трудовой инспекции (Эксклюзив)

2017-11-05 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Международная организация труда (МОТ) призывает Азербайджан принять все необходимые меры, чтобы обеспечить должное функционирование трудовой инспекции в соответствии с международными стандартами.

Об этом Trend сказала директор Бюро МОТ по странам Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.

В настоящее время МОТ реализует в стране проект "Партнерство в сфере занятости молодежи СНГ", направленный на повышение эффективности политики и программ занятости молодых людей в Азербайджане, Казахстане и России с целью формирования рамок для регионального сотрудничества и обмена опытом и знаниями в этой сфере.

По словам Кулаевой, проект также помогает правительству улучшить условия труда в стране, в том числе в вопросах, связанных с охраной труда и соблюдением техники безопасности.

После падения цен на нефть правительство Азербайджана активизировало усилия для диверсификации экономики, акцентируя внимание на инфраструктуре, сельском хозяйстве, туризме и развитии ИКТ-сектора. Собеседник агентства считает, что в непростых экономических условиях, развитие ненефтяной экономики поможет заложить основу для формирования устойчивого рынка труда.

"МОТ разработала пакет мер, призванных поддержать усилия правительства по переходу к новой экономической модели. Эти меры охватывают макроэкономику, политику занятости, диверсификацию экономики и модернизацию Государственной службы занятости", - сказала Кулаева.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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