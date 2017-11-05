В Дюссельдорфе при столкновениях пострадали не менее 15 полицейских

2017-11-05 08:17 | www.trend.az | 6

По меньшей мере 15 правоохранителей пострадали в ходе столкновений с курдскими демонстрантами в немецком Дюссельдорфе, трое из них получили тяжелые ранения, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.



Демонстрация курдов, прошедшая в Дюссельдорфе в субботу, обернулась беспорядками и задержаниями. Протестующие проигнорировали запрет властей на демонстрацию флагов и баннеров с изображением Абдуллы Оджалана - лидера Рабочей партии Курдистана (РПК), которая была признана террористической организацией в Германии, Евросоюзе и Турции.

Власти объявили о завершении демонстрации, после чего протестующие начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Трое демонстрантов пострадали, некоторые были задержаны - их число не уточняется.