Жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-11-05 11:01 | www.apa.az | 5

Жертвами взрыва в крупном центре скопления беженцев рядом с сирийским Дейр-эз-Зором стали сто человек.

Как передает АПА, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Еще несколько десятков человек получили ранения.

Ранее сообщалось о нескольких десятках погибших и раненых.

Террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра скопления беженцев и произвел взрыв в ночь на воскресенье. Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.

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Террористы взорвали заминированный автомобиль в центре скопления беженцев в окрестностях Дейр-эз-Зора в Сирии, погибли и получили ранения десятки мирных граждан. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, в крупнейший центр скопления беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра въехал смертник на заминированной машине и привел в действие взрывное устройство.