В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев

2017-11-05 09:10 | www.oxu.az | 5

Созданный во главе с наследным принцем Саудовской Аравии комитет по борьбе с коррупцией распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства королевства.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Арабия».

Саудовский новостной портал «Аджиль» сообщил в свою очередь, что один из членов правящей семьи задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой принц – за заключение несуществующих сделок, а еще один принц – по обвинению в причастности к отмыванию денег.

В субботу король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о создании Высшего комитета по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом.

A.M.