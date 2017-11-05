В Баку прошел велопробег, посвященный Дню Государственного флага Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ

2017-11-05 12:30 | www.apa.az | 5

При организации Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ), поддержке Федерации велоспорта Азербайджана (AzVİF) и Центра Гейдара Алиева сегодня в Баку прошел велопробег, посвященный Дню Государственного флага Азербайджана - 9 ноября, под лозунгом “Флаг - источник нашей гордости”.

Как передает АПА, в мероприятии, посвященном Дню Государственного флага Азербайджана приняли участие начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, члены клуба велосипедистов СГБ и AzVİF, а также любители.

Велопробег стартовал от административного здания СГБ и завершился перед Дворцом им. Гейдара Алиева. Общая протяженность маршрута составила 12 километров.

В завершении велопробега его участники почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили венок к его памятнику.