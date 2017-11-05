Представитель Эрдогана утверждает, что РФ решила перенести Конгресс сирийского нацдиалога

2017-11-05 13:26 | www.apa.az | 4

Россия приняла решение перенести намеченный на 18 ноября Конгресс сирийского национального диалога на более поздний срок после переговоров с Турцией.

Как передает АПА, с таким утверждением, как сообщил в воскресенье телеканал НТВ, выступил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Турция выразила свои возражения, после этого Кремль связался с Анкарой и объявил о переносе этой встречи. “Наши контакты с Россией продолжаются. Наш президент также продолжает обсуждать эту тему. Россия перенесла Конгресс сирийского национального диалога, представители “Демократический союз” (ДС) участвовать в нем не будут”, - сказал Калын.

В начале ноября официальный представитель Эрдогана заявил, что Турция считает приглашение курдской партии ДС на мероприятие в Сочи неприемлемым. Анкара рассматривает ее как сирийское ответвление ПКК, которая признана в этой стране террористической организацией.