В Брюсселе заключили под стражу экс-главу Каталонии - ОБНОВЛЕНО-3

2017-11-05 17:30 | www.apa.az | 2

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-советников женералитета региона задержаны на 24 часа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель федеральной прокуратуры.

“Все пятеро, объявленных в розыск, сегодня утром явились в полицию. Они лишены свободы”, — заявил он журналистам.

По его словам, задержанные лишены свободы “максимально на 24 часа”.

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17.20

Екс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся неделю в Брюсселе, сдался бельгийской полиции.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, это подтвердили в брюссельской прокуратуре.

В заявлении ведомства говорится, что суд примет решение по вопросу о его аресте в течение 24 часов.

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17.11

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся неделю в Брюсселе, сдался бельгийской полиции.

Как передает АПА, об этом сообщил местный телеканал VRT со ссылкой на источники в федеральной прокуратуре.

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16.02

Отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон и четверо бывших членов регионального правительства, которые находятся в Брюсселе, будут задержаны в ближайшие часы.

Как передает АПА, об этом сообщило в воскресенье агентство Europa Press со ссылкой на источники в бельгийской прокуратуре.

По их информации, они предстанут перед следственным судьей. Ожидается, что после 14:00 по местному времени прокуратура предоставит больше данных по указанному делу. В субботу бельгийские власти подтвердили, что изучают полученный от Испании ордер на арест Пучдемона и его соратников. Защита Пучдемона уже говорила, что обжалует выдачу экс-главы Каталонии.

В пятницу Национальная судебная коллегия пиренейского королевства постановила выдать ордер на арест отстраненного регионального лидера и четырех бывших членов правительства автономии, которые находятся в Бельгии. Ранее суд уже решил заключить под стражу восьмерых экс-руководителей каталонских департаментов, в том числе бывшего заместителя главы автономии Ориола Жункераса. Прокуратура Испании обвиняет их в бунте, мятеже и растрате.

Сам Пучдемон утверждает, что не пытается уйти от правосудия. Команда экс-главы Каталонии уже назвала выдвинутые против нее обвинения необоснованными и политически мотивированными, а возможное наказание в виде 30 лет лишения свободы - чрезмерным.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, действие которой было приостановлено Конституционным судом страны. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

После ее одобрения председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его кабинета. Кроме того, Рахой распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономном сообществе.