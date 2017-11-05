Террорист-смертник подорвал себя на блок-посту в Ингушетии, есть раненые

2017-11-05 20:00 | www.apa.az | 5

Двое сотрудников ДПС получили ранения и доставлены в ингушскую республиканскую клиническую больницу после совершенного сегодня около 18:00 мск самоподрыва террориста-смертника на блок-посту ДПС в Ингушетии.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"В результате подрыва террориста-смертника на посту ДПС, расположенном на федеральной автомагистрали "Кавказ" в районе населенного пункта Яндаре Назрановского района республики, двое инспекторов ГИБДД получили ранения и доставлены в больницу", - сказал источник.

Второй, предположительно причастный к инциденту злоумышленник, блокирован в частном доме недалеко от блок-поста, принимаются меры по его задержанию.