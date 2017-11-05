В Ингушетии введен режим КТО - ОБНОВЛЕНО

2017-11-05 20:44 | www.apa.az | 3

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Назрановском районе Ингушетии после нападения на пост ДПС введён режим контртеррористической операции.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, на посту ДПС рядом с селом Яндаре в ходе перестрелки один нападавший был нейтрализован, другой был заблокирован в здании.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в Ингушетии совершено нападение неизвестных на пост ДПС. Отмечалось, что один из нападавших совершил самоподрыв. По предварительным данным, один из полицейских скончался.

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20:00

Двое сотрудников ДПС получили ранения и доставлены в ингушскую республиканскую клиническую больницу после совершенного сегодня около 18:00 мск самоподрыва террориста-смертника на блок-посту ДПС в Ингушетии.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"В результате подрыва террориста-смертника на посту ДПС, расположенном на федеральной автомагистрали "Кавказ" в районе населенного пункта Яндаре Назрановского района республики, двое инспекторов ГИБДД получили ранения и доставлены в больницу", - сказал источник.

Второй, предположительно причастный к инциденту злоумышленник, блокирован в частном доме недалеко от блок-поста, принимаются меры по его задержанию.