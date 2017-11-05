В Гахе автомобиль врезался в мост, есть пострадавшие

2017-11-05 22:19 | www.apa.az | 4

В Гахском районе автомобиль «ВАЗ 2110» врезался в металлическую конструкцию моста через реку Кюрмюк.

Как передает шеки-загатальское бюро АПА, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля, житель Загатальского района Эльсевяр Гасанов (1983 г.р.) и пассажир – житель Гахского района Бахруз Мамедов (1990 г.р.)

Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние водителя оценивается как средне тяжелое, пассажира – как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.