В Баку прошел велопробег – ФОТО

2017-11-05 11:39 | www.oxu.az | 6

На мероприятии принял участие начальник Службы государственной безопасности Мадат Гулиев.

При организации Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ), поддержке Федерации велоспорта Азербайджана (AzVİF) и Центра Гейдара Алиева сегодня в Баку прошел велопробег, посвященный Дню Государственного флага Азербайджана - 9 ноября, под лозунгом «Флаг - источник нашей гордости».

Как передает Oxu.Az, на мероприятии, посвященном Дню Государственного флага Азербайджана приняли участие начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, члены клуба велосипедистов СГБ и AzVİF, а также любители.

Велопробег стартовал от административного здания СГБ и завершился перед Дворцом им. Гейдара Алиева. Общая протяженность маршрута составила 12 километров.

В завершении велопробега его участники почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили венок к его памятнику.

A.M.