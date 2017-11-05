В Саудовской Аравии принц и экс-госминистр задержаны по обвинению в коррупции - СМИ

2017-11-05 09:13 | www.trend.az | 7

Саудовский принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд и бывший госминистр Ибрагим бен Абдель Азиз аль-Асафд задержаны правоохранительными органами Саудовской Аравии, в их отношении проводится расследование. Об этом, как пишет ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источник.

В субботу Высший комитет по борьбе с коррупцией постановил задержать по обвинению в коррупции 11 принцев из правящей семьи, а также несколько десятков министров, как ушедших в отставку, так и членов действующего кабинета.

Высший комитет по борьбе с коррупцией был сформирован в субботу по указу короля Сальмана. В задачу нового органа входит проведение расследований, выдача ордеров на задержание и арест, а также введение запрета на выезд подозреваемых из страны.

Ранее в субботу саудовский монарх назначил новых глав минэкономики, министерства национальной гвардии и ВМС страны.