Чемпионка Рио-2016 Маргарита Мамун завершила карьеру – ФОТО

2017-11-05 12:34 | www.oxu.az | 4

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун больше не будет выступать на помосте в качестве спортсменки.

Как передает Oxu.Az, выигравшая в бразильском Рио-де-Жанейро олимпийское золото, а кроме того еще семь титулов чемпионки мира россиянка завершила карьеру.

«Не будет. Закончила. Реклама, гала-концерты, мастер-классы. К сожалению, она выполнила свою миссию», — цитирует слова о Мамун президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Напомним, что Мамун стала победительницей Олимпиады в Рио в многоборье. Кроме того, на счету 21-летней спортсменки семь золотых медалей на чемпионатах мира и четыре золота первенств Европы.

A.M.