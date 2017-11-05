Крупное ДТП в Стамбуле: 2 погибших, 19 пострадавших (ФОТО)

2017-11-05 10:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В результате крупного ДТП в Стамбуле погибли два человека, 19 пострадали, среди них один полицейский, пишут в воскресенье турецкие СМИ.

Сообщается, что авария произошла из-за потери управления водителем микроавтобуса, в результате чего автомобиль столкнулся с дорожным ограждением.

Другой автомобиль, вынужденно выехав на встречную полосу, столкнулся с полицейским автомобилем, в результате чего и пострадал сотрудник правоохранительних органов.

Пострадавшие доставлены в больницы и находятся под наблюдением врачей.