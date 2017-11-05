Азербайджанским СК необходимо развивать перекрестные продажи (Эксклюзив)

2017-11-05 10:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанским страховым компаниям (СК) необходимо развивать перекрестные продажи, считает председатель правления СК Ateshgah Insurance Азер Алиев.

"Сегодня убыточность обязательных видов страхования уже дает о себе знать. Уверен, что через какое-то время страховые компании осознают, насколько важно серьезно развивать перекрестные продажи, предлагая клиентам, застрахованным по обязательным видам, продукты добровольных видов страхования. Но для этого нужно время. Что касается нашей компании, то мы будем стараться развивать те продукты, которые необходимы потребителям", - сказал Алиев в интервью Trend.

Коснувшись большего развития обязательных видов страхования по сравнению с добровольными, Алиев отметил, что основной причиной является то, что продукты обязательного страхования легче продаются.

"Дело не в том, что страховые компании больше заинтересованы в развитии обязательных видов страхования. Из-за того, что эти продукты обязательны, их просто легче продавать. Но они несут в себе другую опасность. Уровень убыточности обязательных видов страхования через какое-то время очень сильно вырастет", - считает Алиев.

По его словам, обязательные виды страхования должны нести в себе две задачи – социальную и стимулирующую.

"Во-первых, это социально важный вид страхования - его цель не заработать на населении, а обеспечить население определенной финансовой защитой в случае наступления несчастных случаев. Сегодня обязательные виды страхования на рынке Азербайджана в полной степени выполняют эту функцию. Вторая задача - стимулировать интерес населения к добровольным видам страхования. В этом направлении усилия должны прикладывать сами страховые компании, правильно информировать, пропагандировать, предоставлять именно тот продукт, который нужен клиентам. Здесь, надо признать, есть определенные сложности. Страны, которые находятся на более высоком уровне в вопросах финансовых взаимоотношений, развивали все это на протяжении не одного столетия. Наше государство за последние 7-8 лет уже проделало большую работу, и сектор сделал значительный шаг вперед", - сказал Алиев.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, в январе-сентябре 2017 года страховые компании собрали премии на 414,35 миллиона манатов, что на 6,2 процента больше показателя аналогичного периода 2016 года. Выплаты СК за тот же период составили 188,58 миллиона манатов, что на 12,9 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Сборы по добровольному страхованию выросли на 12,3 процента, до 281,65 миллиона манатов, выплаты - на 17,8 процента, до 147,73 миллиона манатов. По обязательным видам страхования сборы компаний снизились на 4,9 процента, составив почти 132,71 миллиона манатов, а выплаты - на 1,7 процента - до 40,85 миллиона манатов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)