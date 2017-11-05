В понедельник будет дождливо

2017-11-05 13:22 | www.oxu.az | 4

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Oxu.Az, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Вечером местами вероятны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится южным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем - 16-20, в Баку - 12-14, днем - 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-55 процентов. Умеренная осенняя погода на Абшеронском полуострове до 6 ноября будет благоприятной для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана без осадков, местами туман. В южных районах ожидаются дожди. Ветер восточный. Ночью - 4-9, днем - 16-21, в горах ночью - 3-8, днем - 12-17 градусов тепла.

A.M.