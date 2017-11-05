Красавица из Баку не верит парням и ищет мужа в турецком брачном шоу

2017-11-05 14:19 | www.oxu.az | 5

Победительница конкурса «Azərbaycan gözəli — 2016» («Азербайджанская красавица-2016») Гюнель Агаева переехала жить в Турцию и приняла участие в брачной передаче «Hande Ataizi ile» на турецком телеканале.

Как передает Oxu.Az, подробно о своем участии в проекте она рассказала в интервью Sputnik Азербайджан.

— Гюнель, расскажите о себе. Почему решили переехать и жить в Турции?

— Мне 28 лет. Я выросла в России, но потом из-за семейных проблем переехала в Баку. Здесь я получила театральное образование, долгое время работала моделью для свадебных магазинов и салонов красоты.

Четыре года назад моя сестра вышла замуж в Турции. Я часто ездила к ней в гости, но потом поняла, что просто не хочу больше жить в Баку. Я люблю свою страну, но счастлива в Турции. У меня в Баку долгое время были отношения с одним человеком, но потом мы расстались. Уже прошло три года с момента нашего расставания, но несмотря на это я поняла, что не могу жить с ним в одном городе.

Мама изначально была против моего решения переехать в Стамбул и жить тут одной. Но я поняла: чтобы построить новую жизнь, нужно все забыть и просто рискнуть. Поначалу было очень сложно вдалеке от матери. Она нас троих вырастила одна. Мама всегда меня поддерживала, поэтому и в этот раз решила с пониманием отнестись к моему решению, сказав, что я должна жить там, где мне хорошо, и я счастлива.

— Чем занимаетесь в Турции?

— Я получила здесь театральное образование. В Турции актеров обучают совершенно по-другому. В Баку смотришь фильмы и видишь, что актрисы играют без эмоций, без чувств, даже слезы не настоящие. Причина в том, что они не получали уроки по развитию дикции, по тому, как вести себя перед камерой. У них все получается искусственно, потому что многие из них не профессиональные актрисы, за них кто-то просил, чтобы их продвигали или же заплатили деньги.

К сожалению, талант не ценят. Мне каждый раз предлагают сняться в азербайджанских фильмах, но я отказываю. Может быть, если только предложат большой гонорар, соглашусь.

— Как получилось, что вы решили принять участие в брачной передаче?

— Каждый день посещаю занятия и потом отправляюсь домой. На улице ни с кем не знакомлюсь, потому что не доверяю людям. Из-за того, что мои прошлые отношения закончились не очень хорошо, никому уже не верю. Подумав, решила попытать свое счастье в этой передаче.

— Среди претендентов на вашу руку вы остановили свой выбор на Мухаммеде. Почему выбрали его?

— Когда первый раз пришла в этот проект, не была уверена в своем выборе, но он предложил мне поближе узнать друг друга и пригласил на чай. Он очень серьезный, добрый, внимательный. Пока что между нами нет никаких проблем, хотя участники проекта каждый раз негативно о нем отзываются. Не обращаю внимания ни на чьи слова. Не знаю, как наши отношения будут продвигаться в дальнейшем.

— Как сложились отношения с участниками?

— Команда проекта очень хорошая, но насчет участников этого не могу сказать. Завистники, сплетники, люди, которые суют свой нос туда, куда не надо, есть везде. Меня они не интересуют. Я родилась в год Змеи, поэтому — «не трогай меня, не трону тебя».

— Ходят слухи, что такого рода передачи постановочные. Так ли это?

— Как участница этого проекта могу сказать, что до сих пор не было такого, чтобы передо мной поставили сценарий и предложили следовать ему. Никогда не смогу пролить на передаче фальшивые слезы. Это все не по мне. Могу заплакать лишь тогда, когда что-то скажут о матери. Из-за мужчины никогда не заплачу.

Не могу сказать, эти передачи постановочные или нет, платят ли участникам за участие. Даже если и дают деньги, я не нуждаюсь в них. Слава Богу, всем обеспечена. Причиной моего участия является лишь то, что в реальной жизни каждый что-то скрывает, а на передаче ты уже просто не можешь этого сделать, так как может кто-то позвонить и опозорить тебя.

— Почему вы хотите выйти замуж за турка, а не за азербайджанца?

— Для меня национальность не играет никакой роли. В нашей семье нормально к этому относятся, и никто никого ни к чему не принуждает. Мой бывший возлюбленный азербайджанец. Теперь живу в Турции, тут большинство мужчин — турки. Может, встречу тут азербайджанца и выйду замуж за него. Все в руках Бога.

— Какие мужчины вам нравятся?

— Самое главное, чтобы мужчина относился ко мне с уважением, был внимательным. Для меня важно, чтобы при встрече с этим человеком во мне зародилась какая-то искра по отношению к нему. Если он мне понравится — без разницы, какой у него рост или телосложение.

A.M.