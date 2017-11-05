Жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

2017-11-05 11:14 | www.trend.az | 5
Жертвами взрыва в крупном центре скопления беженцев рядом с сирийским Дейр-эз-Зором стали сто человек, сообщает сирийское государственное телевидение, передает РИА Новости.
Еще несколько десятков человек получили ранения.
Ранее сообщалось о нескольких десятках погибших и раненых.
Террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра скопления беженцев и произвел взрыв в ночь на воскресенье. Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.