В Афганистане уничтожена группа талибов во главе с полевым командиром

2017-11-05 14:42 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере четыре боевика движения «Талибан», в том числе один из его полевых командиров, уничтожены в результате удара, нанесенного при помощи беспилотного летательного аппарата в провинции Пактия на востоке Афганистана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Синьхуа.

«Мулла Фарук был полевым командиром группы талибов в административном центре провинции Пактия, городе Гардез, и его смерть может стать серьезным ударом для боевиков в провинциях Пактика и Пактия и соседней провинции Хост», - приводит Синьхуа слова представителя местных властей.

A.M.