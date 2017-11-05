Надпись на поле в Англии привела в замешательство пользователей соцсетей

2017-11-05 15:08 | www.oxu.az | 4

Пользователей соцсетей озадачила надпись на поле в английском графстве Оксфордшир.

Как передает Oxu.Az, она представляет собой слово «Сью» (Sue) и английскую букву «экс» (x). Ее сняла с вертолета местная полиция, после чего опубликовала у себя в Twitter.

«Кто-нибудь знает Сью к югу от Тестворта, по другую сторону от трасы M40?» — задали вопрос своим подписчикам правоохранители, после чего призвали воспользоваться «силой соцсетей», чтобы «найти Сью». Люди начали публиковать твиты с соответствующими хештегами — #FindSue («НайтиСью») и #WhoIsSue («Кто такая Сью»).

Стали появляться самые разнообразные теории — например, о том, что на месте крестика (буквы «x») зарыт клад или что это реклама местной юридической фирмы (слово «sue» переводится с английского как «предъявлять иск, возбуждать дело»). Некоторые пользователи не исключили возможности инопланетного вторжения.

Выяснилось, что надпись специально для своей жены сделал местный фермер Мюррей Грэм с помощью химикатов для обработки полей. Знак «x» на конце, по всей видимости, означает поцелуй. О том, что его творчество стало достоянием общественности, он узнал от друзей.

Фермер рассказал The Telegraph, что хотел показать своей жене, как сильно ее любит, несмотря на свою «сварливость»: «У меня остались некоторые неиспользованные химикаты, я подумал, что попробую их применить и посмотрю, смогу ли я вызвать улыбку на ее лице».

Надпись должен был сфотографировать с вертолета его 21-летний сын, однако полиция сделала это первой.

По словам Грэма, он рад, что все так сложилось, хотя и удивлен тому, насколько популярной стала его надпись. «Я не ожидал, что это выйдет на национальный, международный, межгалактический уровень», — сказал довольный фермер.

A.M.