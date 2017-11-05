Рейтинг доверия Трампа достиг рекордного минимума среди президентов США за 70 лет

2017-11-05 12:12 | www.trend.az | 4

Более половины населения США (65%) не считает президента Дональда Трампа заслуживающим доверия. Согласно данным опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC, опубликованного в воскресенье, это минимальный уровень поддержки среди президентов США за 70 лет проведения опросов, передает ТАСС.

По данным исследования, 65% респондентов не доверяют Трампу, такое же количество опрошенных считает, что почти за девять месяцев на посту Трамп не достиг никаких результатов. Положительно работу американского президента оценили лишь 35%. Американцы также недовольны экономической политикой Трампа (53%), реформой системы здравоохранения (70%), тем, как президент справляется с вопросами межрасовых отношений (70%). При этом 40% опрошенных утвердительно ответили на вопрос, считают ли они Трампа сильным лидером.

Опрос проводился с 29 ноября по 1 ноября среди 1005 респондентов. Погрешность выборки не превышает 3,5%.