Число жертв ДТП в Агджабеди возросло до двух человек, еще один находится в коме - ОБНОВЛЕНО

2017-11-05 23:11 | www.apa.az | 4

До двух возросло число жертв ДТП, произошедшего в селе Бойад Агджабединского района.

Как передает Карабахское бюро АПА, один из водителей – 38-летний Шамиль Мирзоев скончался от полученных травм в больнице. Другой водитель – 20-летний Рахиб Мамедов находится в коме.

Отметим, что в результате столкновения двух автомобилей «ВАЗ» в селе Бойад на месте происшествия погиб пассажир одного из автомобилей Мамедов Шамо, а оба водителя были доставлены в больницу.

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20:26

В Агджабединском районе, на территории села Бойат произошло тяжелое ДТП.

Как передает Карабахское бюро АПА, в результате столкновения двух автомобилей «ВАЗ» погиб 1 человек, 2 ранены.

Получившие травмы различной степени тяжести житель села Бойат Мирзоев Шамиль (1979 г.р.) и житель села Махрызлы Агдамского района Мамедов Рахиб (1997 г.р.) помещены больницу. Личность погибшего устанавливается.

По факту ведется расследование.